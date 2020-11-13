A Milli Futbol Takımı'nda sakat oyuncular Orkun Kökçü ve Mert Çetin kamptan ayrıldı

UEFA Uluslar B Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü Rusya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Orkun Kökçü ve Mert Çetin, kamptan ayrıldı.

Milli takımın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Orkun Kökçü ile Mert Çetin, sakatlıkları nedeniyle milli takımımızın kampından ayrıldı. Geçmiş olsun Orkun Kökçü ve Mert Çetin." ifadelerine yer verildi.