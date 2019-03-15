A Milli Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, uzun bir arada sonra ay-yıldızlı takıma çağrıldı.

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