Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
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A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

7 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 14 Kasım'da İzlanda ve 17 Kasım'da Andorra ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 14 Kasım'da İzlanda ve 17 Kasım'da Andorra ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş tarafından milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (Galatasaray)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

Avrupa, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:36 Kaynak: AA
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