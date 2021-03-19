A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Ay-yıldızlıların teknik direktörü Şenol Güneş tarafından milli takıma davet edilen isimler şöyle:

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 24 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de İstanbul'da Hollanda ile karşılaşacak, 27 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de ise İspanya'da Norveç'e karşı mücadele verecek. Milliler, 30 Mart Salı günü saat 21.45'te ise İstanbul'da Letonya ile oynayacak.