Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı
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A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı

1 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, Antalya'daki kamp çalışmalarını sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı, System.String[]
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, Antalya'daki kamp çalışmalarını sürdürdü.
Hazırlıkları kapsamında 30 Mayıs'ta Antalya'da Yunanistan, 2 Haziran'da ise Alanya'da Özbekistan ile özel maç yapacak milliler, Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde kampın ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.
İdman öncesi milli takım sahada toplu fotoğraf çektirdi.

Milli oyunculardan Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz ve Emre Taşdemir, sahada fizyoterapist gözetiminde takımdan ayrı çalıştı.
Alman ekibi Stuttgart'ta forma giyen ve Union Berlin ile oynanan play-out maçında başından yaralanan Ozan Kabak, Antalya'daki bir hastanede tetkikleri yapıldığı için antrenmana katılmadı.

İtalya'nın Sassuolo takımında oynayan ve dün yapılan ilk antrenmana uçağının rötar yapması nedeniyle katılamayan Merih Demiral ise kampa dahil olarak idmana çıktı.
Isınmayla başlayan antrenmanda futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı. Çalışmanın ilk 25 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi.
İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst de izledi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:35 Kaynak: AA
Avrupa, Futbol, Antalya, Spor
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