Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı
Son Dakika Spor Haber

A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı

1 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, Antalya'daki kamp çalışmalarını sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı, System.String[]
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, Antalya'daki kamp çalışmalarını sürdürdü.
Elemelerde 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile karşılaşacak milliler, Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenmana çıktı.
Antrenman öncesi Güneş, orta sahada topladığı futbolcularla kısa bir süre konuştu. İdmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı.
Futbolculardan Emre Belözoğlu ve Dorukhan Toköz, takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.
Neşeli geçen antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:37 Kaynak: AA
Fransa, Antalya, Futbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Okay Yokuşlu milli takım kadrosundan çıkarıldı! Beşiktaş, Gary Medel'i gözden çıkardı! Beşiktaş, Umut Meraş için Bursaspor'a 1,5 milyon euro önerdi Türkiye-Fransa maçını Sloven hakem Damir Skomina yönetecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 20:47:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]