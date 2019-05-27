Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı başladı

12 dakika önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, Antalya'daki kamp çalışmalarına başladı.

A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı başladı, System.String[]
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, Antalya'daki kamp çalışmalarına başladı.
Hazırlıkları kapsamında 30 Mayıs'ta Antalya'da Yunanistan, 2 Haziran'da ise Alanya'da Özbekistan ile iki özel maç yapacak milliler, Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Güneş, idman öncesi futbolcularla sahada kısa süre toplantı yaptı.
Milli oyunculardan Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz, tedbir amaçlı fizyoterapist gözetiminde takımdan ayrı çalıştı.
Alman ekibi Stuttgart'ta forma giyen Ozan Kabak, yarın maçı olması nedeniyle, İtalya'nın Sassuolo takımında oynayan Merih Demiral ise uçağının rötar yapmasından dolayı henüz kampa katılmadı.
Isınmayla başlayan idmanda futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı. Küçük sahada kaleli taktik oyunda teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularına sık sık uyarıda bulundu. Son bölümde küçük sahada taktik maç yapan milliler, antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst de izledi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:24 Kaynak: AA
Spor
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