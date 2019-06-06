A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı sona erdi
1 saat önce
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın, Antalya'daki kampı sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:42 Kaynak: DHA
2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa
ve İzlanda
ile karşılaşacak A Milli Takım'ın, Antalya
'daki kampı sona erdi. Ay yıldızlılar, öğleden sonra havayoluyla Konya
'ya gitti.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile karşılaşacak milliler, Antalya Belek
Turizm Merkezi'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetimindeki kampını tamamladı. Bugün saat 16.00'da havayoluyla Antalya'dan Konya'ya geçen Milli Takım, saat 20.00'de bu kentteki ilk antrenmanını basına kapalı yapacak.
- Antalya
Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Erol Bulut oldu
Binali Yıldırım'ı uğurlama kuyruğu
Putin: Rusya "Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması"ndan çekilecek
Pençe Harekâtı'na katılan komandoların görüntüsü