Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk maçı biletleri satışta
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A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk maçı biletleri satışta

2 gün önce

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk maçı biletleri satışta, System.String[]

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak maçın biletlerinin öncelikli olarak "Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri" için satışa sunulduğu belirtildi.


Her üyenin en fazla 3 bilet alabileceği, biletlerin fiyatlarının 20, 50 ve 90 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:00 
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