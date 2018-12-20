A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Sıralamasındaki Yeri Değişmedi
1 saat önce
FIFA aralık ayı dünya sıralamasında A Milli Futbol Takımı, 1443 puanla 39. sıradaki yerinde kaldı.
FIFA aralık ayı dünya sıralamasında A Milli Futbol Takımı
, 1443 puanla 39. sıradaki yerinde kaldı. Listenin zirvesinde yine Belçika
yer alırken, ikinci Fransa
ile üçüncü Brezilya
yerini korudu.
FIFA aralık ayı dünya sıralaması açıklandı. Buna göre ilk 10 sırada değişlik yaşanmadı. Belçika liderliğini sürdürürken, Fransa ikinci, Brezilya da üçüncü sırada yer aldı. A Milli Futbol Takımı ise yerini korudu. Milliler 1443 puanla 39. sırada yer aldı.
Listede en fazla düşüşü 159'dan 162. sıraya gerileyen Barbados yaşarken, en fazla yükselişi ise 180'dan 177'e çıkan Guyana
yaptı.
FIFA aralık ayı dünya sıralamasının ilk 10'unda yer alan ülkeler ve puanları şöyle:
1- Belçika: 1727
2- Fransa: 1726
3- Brezilya: 1676
4- Hırvatistan
: 1634
5- İngiltere
: 1631
6- Portekiz
: 1614
7- Uruguay
: 1609
8- İsviçre
: 1599
9- İspanya
: 1591
10- Danimarka
: 1589 - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:09 Kaynak: İHA
Türkiye'nin FIFA Sıralamasındaki Yeri Değişmedi
Brezilyalı Futbolcu Jailson, İstiklal Marşı Okunurken Türk Bayrağına Döndü
Sivassporlu Robinho: VAR'ı Sevmiyorum, Gol Attığım Zaman Sevinemiyorum
Kulüpler Birliği ile Galatasaray'ı Birbirine Düşüren Hakem Hüseyin Göçek, Sahalara Dönüyor