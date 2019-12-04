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A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçı rakipleri belli oldu
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın, 27 Mart 2020'de Slovenya, 30 Mart 2020'de ise Avusturya ile deplasmanda karşılaşacağı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın, 27 Mart 2020'de Slovenya, 30 Mart 2020'de ise Avusturya ile deplasmanda karşılaşacağı belirtildi.
Slovenya karşılaşmasının Ljubljana, Avusturya müsabakasının ise Viyana'da oynayacağı aktarıldı. Hazırlık maçlarının başlangıç saatleri ve statlarının ise daha sonra belli olacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:20
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