Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçı rakipleri belli oldu
Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçı rakipleri belli oldu - Son Dakika Spor

A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçı rakipleri belli oldu

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın, 27 Mart 2020'de Slovenya, 30 Mart 2020'de ise Avusturya ile deplasmanda karşılaşacağı belirtildi.

A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçı rakipleri belli oldu, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın, 27 Mart 2020'de Slovenya, 30 Mart 2020'de ise Avusturya ile deplasmanda karşılaşacağı belirtildi.


Slovenya karşılaşmasının Ljubljana, Avusturya müsabakasının ise Viyana'da oynayacağı aktarıldı. Hazırlık maçlarının başlangıç saatleri ve statlarının ise daha sonra belli olacağı kaydedildi.


Avusturya, Slovenya, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:20 
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