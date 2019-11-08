Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ve Andorra maçları aday kadrosu açıklandı
Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ve Andorra maçları aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ve Andorra maçları aday kadrosu açıklandı

7 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen A Milli Futbol Takımı'nda aday kadro saat tam 20.20'de açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ve Andorra maçları aday kadrosu açıklandı, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen A Milli Futbol Takımı'nda aday kadro saat tam 20.20'de açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçların kadrosu belli oldu. Teknik direktör Şenol Güneş, kadroyu 2020'yi hedef göstererek saat 20.20'de açıkladı.

Türkiye'nin 14 Kasım Perşembe günü sahasında İzlanda ve 17 Kasım Pazar günü ise deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

" Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, Ömer Bayram, Hasan Ali Kaldırım ,Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal"


A Milli Futbol Takımı, Andorra, İzlanda, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:23 Kaynak: DHA
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