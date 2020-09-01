A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan maçı hazırlıkları sürüyor

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında 3 Eylül Perşembe günü Sivas'ta Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, İstanbul'daki son antrenmanını yaptı.

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