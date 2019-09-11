Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı'nın Moldova zaferi
Son Dakika Güncel Haber

A Milli Futbol Takımı'nın Moldova zaferi

20 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Moldova'yı 4-0 yenen A Milli Takım'ı tebrik etti.

A Milli Futbol Takımı'nın Moldova zaferi, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Moldova'yı 4-0 yenen A Milli Takım'ı tebrik etti.

Bakan Koca, Twitter hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Avrupa Şampiyonası grup maçında Moldova'yı 4-0 gibi farklı skorla geçen Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyor, önümüzdeki maçlarda da iyi sonuçlar elde ederek şampiyonaya katılma hakkı kazanacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından "Moldova karşısında sergilediği güzel futbolu 4 golle taçlandıran A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyorum. Teşekkürler Milli Takım." paylaşımında bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından "Dört dörtlük bir maçtı. Türkiye'ye galibiyet çok yakışıyor. Tebrikler Milli Takım." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise sosyal medya hesabından #MilliTakım etiketiyle "Avrupa Şampiyonası yolunda Moldova'yı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyorum." paylaşımına yer verdi.

Moldova, Avrupa, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Moldova'yı 4-0 yenen Ay-Yıldızlılar, H Grubu'nda liderliğe yükseldi!
Deniz Türüç'ün frikik öncesi ettiği dua kameralara yansıdı! Son anketin ardından Kılıçdaroğlu'ndan "İttifak siyasetine devam edeceğiz" açıklaması geldi HDP il binası önünde eylem yapan annenin oğlunun PKK'lılarla buluştuğu görüntüler ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 01:09:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı'nın Moldova zaferi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]