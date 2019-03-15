Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı'nın Programı Belli Oldu

A Milli Futbol Takımı'nın Programı Belli Oldu

46 dakika önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın, Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı maçların programı belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın Programı Belli Oldu, System.String[]
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın, Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, EURO 2020 Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekibin aday kadrosuna çağrılan futbolcular, 17 Mart Pazar günü saat 18.00'de Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Çalışmalarına 18 Mart Pazartesi günü başlayacak milliler, 21 Mart'ta Arnavutluk karşılaşması için Tiran'a giderek maçın oynanacağı İşkodra kentine geçecek.

Ay-yıldızlı takım, Arnavutluk müsabakası öncesi son çalışmasını Loro Boriçi Stadı'nda yapacak.

A Milli Takım kafilesi, Eskişehir'de Moldova'yı konuk edeceği gruptaki ikinci maçı için 23 Mart'ta İşkodra'dan Eskişehir'e geçecek. Ay-yıldızlılar, Moldova maçı öncesi son çalışmasını 24 Mart'ta Eskişehir Yeni Stadı'nda gerçekleştirecek.

Maç programı

A Milli Takım'ın H Grubu'nda yapacağı Arnavutluk ve Moldova müsabakalarının programı şöyle:

22 Mart Cuma:

22.45 Arnavutluk-Türkiye (Loro Boriçi)

25 Mart Pazartesi:

20.00 Türkiye-Moldova (Yeni Eskişehir)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:24 Kaynak: AA

Futbol, A Milli Futbol Takımı, Moldova, Arnavutluk, Spor
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