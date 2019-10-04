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A Milli Futbol Takımı'nın programı belli oldu

16 dakika önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, 7 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın programı belli oldu, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, 7 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş'in aday kadroya davet ettiği futbolcular, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te bir araya gelecek.

Şenol Güneş, aynı gün saat 14.00'te tesiste bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

A Milli Takım, Arnavutluk maçı öncesindeki tüm çalışmalarını Riva'da yapacak.

Teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, 10 Ekim Perşembe günü saat 17.30'da tesislerde basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, Arnavutluk maçının son çalışmasını da aynı gün saat 18.00'de gerçekleştirecek.

Türkiye-Arnavutluk karşılaşması, 11 Ekim Cuma günü Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım, Fransa ile Saint-Denis şehrinde oynayacağı karşılaşma için 13 Ekim Pazar günü uçakla saat 11.45'te bu ülkenin başkenti Paris'e hareket edecek. Aynı gün Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, TSİ 19.30'da Stade de France'da basın toplantısı düzenleyecek. Milli takım, bu müsabaka öncesindeki son çalışmasını da TSİ 21.00'de yapacak.

Fransa-Türkiye karşılaşması, 14 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te Stade de France'da oynanacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Arnavutluk, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:14 Kaynak: AA
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