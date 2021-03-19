A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Hollanda'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 24 Mart Çarşamba günü İstanbul'da karşılaşacağı Hollanda'nın aday kadrosu belli oldu.

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