Norveç'in aday kadrosu açıklandı - Son Dakika

Norveç'in aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde karşılaşacak olan Norveç'in aday kadrosu belli oldu.

A Milli Futbol Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde karşılaşacak olan Norveç'in aday kadrosu belli oldu. A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim'de karşı karşıya geleceği Norveç'in aday kadrosu açıklandı. Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular bulunuyor: Kaleci: Per Kristian Worre Bratveit (Nimes), Sten Michael Grytebust (Kopenhag), Orjan Haskjold Nyland (Bournemouth) Savunma: Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Fredrik Andre Bjorkan, Marius Lode (Bodo/Glimt), Stian Rode Gregersen (Bordeaux), Andreas Schjolberg Hanche-Olsen (Gent), Marcus Holmgren Pedersen (Feyenoord), Birger Solberg Meling (Rennes), Ken Remi Stefan Strandberg (Salernitana), Jonas Svensson (Adana Demirspor), Lunan Ruben Gabrielsen (Kopenhag) Orta Saha: Fredrik Aursnes (Feyenoord), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Mats Moller Daehli (Nürnberg), Mohamed Elyounoussi (Southampton), Jens Petter Hauge (Eintracht Frankfurt), Dennis Johnsen (Venesia), Mathias Normann (Norwich City), Fredrik Midtsjo (AZ Alkmaar), Morten Thorsby (Sampdoria), Martin Odegaard (Arsenal) Forvet: Veton Berisha (Viking), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Joshua King (Watford), Kristian Thorstvedt (Genk) Türkiye-Norveç maçı, 8 Ekim Cuma günü, saat 21.45'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde oynanacak. (İHA)

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