A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Rusya'nın aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov tarafından aday kadroya şu oyuncular davet edildi:

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