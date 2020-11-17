Macaristan Türkiye maçına Slovak hakem
17.11.2020 00:58
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'nde çıkacağı Macaristan deplasmanındaki mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'nde çıkacağı Macaristan deplasmanındaki mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
A Milli Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 18 Kasım 2020 Çarşamba günü Macaristan ile Budapeşte'de oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Puşkaş Arena'da oynanacak ve saat 22.45'te başlayacak karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak. - İSTANBUL
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