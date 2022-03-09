A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçlarını oynayacağı stadyumlar açıklandı - Son Dakika
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A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçlarını oynayacağı stadyumlar açıklandı

09.03.2022 21:35
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçlarını oynayacağı stadyumlar açıklandı

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar C Ligi'nde 4-14 Haziran 2022 tarihleri arasında oynayacağı dört karşılaşmanın stadyumları belli oldu.

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar C Ligi'nde 4-14 Haziran 2022 tarihleri arasında oynayacağı dört karşılaşmanın stadyumları belli oldu.

Türkiye'nin, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların stadyumları netleşti. Buna göre ay-yıldızlılar, 4 Haziran Cumartesi günü gruptaki ilk maçında İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Faroe Adaları ile karşılaşacak. Millilerin 7 Haziran Salı günü deplasmanda Litvanya'ya konuk olacağı müsabaka ise başkent Vilnius'taki LFF Stadyumu'nda oynanacak. Gruptaki üçüncü maçını 11 Haziran Cumartesi günü dış sahada Lüksemburg ile yapacak A Milli Takım, bu karşılaşmayı Lüksemburg Stadyumu'nda oynayacak. Ay-yıldızlılar, 14 Haziran Salı günü dördüncü maçında da Litvanya'yı İzmir'deki Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda ağırlayacak. Tüm karşılaşmalar TSİ 21.45'te başlayacak.

Öte yandan Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, Türkiye-Litvanya maçıyla birlikte ilk kez erkekler kategorisinde A Milli düzeyde bir karşılaşmaya ev sahipliği yapmış olacak.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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