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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
6 saat önce
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Uluslar Ligi'nin 2020-2021 dönemi kura çekimi, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Beurs van Berlage Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
UEFA'nın ilk kez 2018-2019 sezonunda uygulamaya koyduğu A Milli Takım düzeyindeki turnuvası Uluslar Ligi'nin 2020-2021 dönemi kura çekimi, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Beurs van Berlage Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:56
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