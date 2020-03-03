A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - Son Dakika Dünya

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

6 saat önce

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Uluslar Ligi'nin 2020-2021 dönemi kura çekimi, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Beurs van Berlage Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu, System.String[]

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.


UEFA'nın ilk kez 2018-2019 sezonunda uygulamaya koyduğu A Milli Takım düzeyindeki turnuvası Uluslar Ligi'nin 2020-2021 dönemi kura çekimi, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Beurs van Berlage Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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A Milli Futbol Takımı, Amsterdam, Hollanda, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:56 
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