A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki yeni maç programı açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde yapacağı grup maçlarının yeni programı belli oldu.
A Milli Futbol Takımı'nın 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde yapacağı grup maçlarının yeni programı belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, B Ligi 3. Grup'ta Rusya, Macaristan ve Sırbistan ile eşleşen ay-yıldızlılar, ilk maçına 3 Eylül'de, son müsabakasına ise 18 Kasım'da çıkacak.
Milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde 2020'de oynayacağı grup maçlarının programı şöyle:
3 Eylül:
Türkiye-Macaristan
6 Eylül:
Sırbistan-Türkiye
11 Ekim:
Rusya-Türkiye
14 Ekim:
Türkiye-Sırbistan
15 Kasım:
Türkiye-Rusya
18 Kasım:
Macaristan-Türkiye
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 19:17 Kaynak: AA
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