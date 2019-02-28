A Milli Futbol Takımı'nın Yeni Patronu Şenol Güneş

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçtiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçtiğini açıkladı. Güneş görevine 1 Haziran 2019 tarihinde başlayacak.



Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nı 31 Mayıs'a kadar Tayfur Havutçu'nun çalıştıracağı açıklanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü de açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olduğunu duyuruldu.



Güneş ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.



66 yaşındaki teknik adam, Milli Takım'ın 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük elde ettiğinde takımın başındaydı. - İSTANBUL

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Milli Takımın Yeni Teknik Direktörü Şenol Güneş Oldu

Son Dakika! TFF Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Etti

Juventus, Manchester Unitedlı Lukaku'nun Transferini Bitiriyor

Hatayspor-Galatasaray Maçına Damga Vuran Güzel, Futbolcu Yasin Güreler'in Eşi Çıktı