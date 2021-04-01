SPOR A Milli Futbol Takımı'nın yıldızları Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı DHA'ya konuştu - Son Dakika

SPOR A Milli Futbol Takımı'nın yıldızları Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı DHA'ya konuştu

01.04.2021 09:59

SPOR A Milli Futbol Takımı'nın yıldızları Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı DHA'ya konuştuBurak Yılmaz: 9 puan olmalıydı ama kötünün iyisiyle bitirdik"Avrupa Şampiyonası'nda ilk hedef gruptan çıkmak""PSG maçı final niteliğinde"Kral'dan Yusuf Yazıcı'ya: "Üşümesin. O bize PSG maçında lazım!..

SPOR A Milli Futbol Takımı'nın yıldızları Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı DHA'ya konuştu

Burak Yılmaz: 9 puan olmalıydı ama kötünün iyisiyle bitirdik

"Avrupa Şampiyonası'nda ilk hedef gruptan çıkmak"

"PSG maçı final niteliğinde"

Kral'dan Yusuf Yazıcı'ya: "Üşümesin. O bize PSG maçında lazım!.."

Yusuf Yazıcı: Avrupa Şampiyonası beni bekledi

"Son maç bizi biraz üzdü, nazarlık olsun"

"Sadece takım değil, aileyiz"

"Avrupa Şampiyonası bizim için çok güzel olacak"

"PSG maçını kazanacağımızı düşünüyorum"

O penaltıyı anlattı: "Depay'ın nasıl penaltı kullanacağını biliyordum"

"Transfer sezonuna çok zaman var"

Millilerden "Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz" mesajı

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) - Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı ve golcüsü Burak Yılmaz ile yıldız oyuncularından Yusuf Yazıcı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Fransa yolculuğu öncesinde konuşan milli futbolcular hedefin Avrupa Şampiyonası olduğunu vurguladı.

"9 PUAN OLMALIYDI AMA KÖTÜNÜN İYİSİYLE BİTİRDİK"

Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda art arda oynadığı 3 maçtan 7 puan çıkararak grubunda lider olmasını değerlendiren Burak Yılmaz, "Üç maçtan önce bize 7 puan alacaksınız deseler, biz seve seve kabul ederdik ama son maç böyle olunca çok üzüldük. İnanın kursağımızda kaldı. Hocalarımız, oyuncular olarak biz çok üzüldük. Letonya maçındaki skoru hiç yaşamak istemezdik, herkesten özür dileriz. 9 puan olmalıydı ama kötünün iyisiyle bitirdik diye düşünüyoruz" dedi.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA İLK HEDEF GRUPTAN ÇIKMAK"

2020 Avrupa Şampiyonası'nda rakipleri kadar şansları olduğunu belirten golcü oyuncu, "Avrupa Şampiyonası elemelerinde çok büyük bir başarı elde ederek son maçlar öncesi şampiyonaya katılmayı garantiledik. Bu, takımımıza çok büyük bir öz güven aşıladı. O maçların getirdiği öz güveni bu maçlarda da yaşadık. Tabii kötü geçen de bir Uluslar Ligi oldu. Her şeyi yapan biz olduk. İyi konsantre olduğumuz sürece her şeyi başarabileceğimizi düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda ilk hedef gruptan çıkmak. Rakiplerimizin ne kadar şansı varsa bizim de o kadar şansımız var. Herkese saygı duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"PSG MAÇI FİNAL NİTELİĞİNDE"

Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla şampiyonluk mücadelesi veren 35 yaşındaki futbolcu, cumartesi günü oynayacakları Paris Saint-Germain karşılaşması için ise şu yorumda bulundu: "PSG maçı final niteliğinde bir maç ama daha 9-10 hafta var. Kaybetmek istemiyoruz. Bizim için 9 günde 3 maç yorucu bir süreç oldu. 2.5 günde 1 maç oynadık. Biz iyi hazırlanıp o maça konsantre olacağız."

KRAL'DAN YUSUF YAZICI'YA: "ÜŞÜMESİN. O BİZE PSG MAÇINDA LAZIM!.."

Burak Yılmaz sözlerini tamamladıktan sonra "Yusuf üşümesin. O bize PSG maçında lazım!.." diyerek sözü ay-yıldızlılarda ve Lille'de birlikte forma giydiği arkadaşına bıraktı.

YUSUF YAZICI: SON MAÇ BİZİ BİRAZ ÜZDÜ, NAZARLIK OLSUN

Milli takımın yıldızlarından Yusuf Yazıcı, Dünya Kupası elemelerine iyi başladıklarına ve sonunun da iyi geleceğine vurgu yaptı. Yazıcı, "Aslında çok güzel başladık. İlk maç, ikinci maç, takım olarak çok iyi mücadele ettik, skorlar da çok güzel oldu bizim adımıza. Son maç bizi biraz üzdü, o da nazarlık olsun. Yaptığımız bazı hatalardan ders çıkarırız diye düşünüyorum. Futbolun içerisinde olan şeyler bunlar. Beraberlik hem bizi hem de ülkemizi üzdü. İlk iki maçı kazandık ama o maçlara göre Letonya maçı biraz daha zayıftı. Nazarlık olsun diyelim. Gerçekten iyi gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SADECE TAKIM DEĞİL, AİLEYİZ"

Ay-yıldızlı ekipte birlik ve beraberliğin üst noktada olduğunu kaydeden genç orta saha, "Sadece bir takım değil, aile olduğumuzu her zaman söylüyorum. Mutluyuz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Güzel şeyler bizi bekliyor aslında" dedi.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI BENİ BEKLEDİ"

Sakatlığı nedeniyle geçen yıl oynanması gereken Avrupa Şampiyonası'nı kaçıracağını hatırlatan Yusuf Yazıcı, turnuvanın koronavirüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenmesine esprili bir yaklaşımda bulundu. Yazıcı, "Avrupa Şampiyonası beni bekledi aslında. Bizim için çok güzel olacak. Her futbolcunun, her gencin hayali hem milli takım forması giymek hem de böyle büyük turnuvalarda boy göstermek. Çok mutluyuz ve dört gözle bekliyoruz. İyi şeyler olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"PSG MAÇINI KAZANACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Ligue 1'de şampiyonluk yolunda PSG ile kritik bir maç oynayacaklarına dikkat çeken Lille'in 24 yaşındaki futbolcusu, şöyle devam etti:

"Son maçımız biraz kötü geçti. Kazanmamız gereken bir maçı kaybettik. Şimdi önümüzde PSG maçı var. Kupa maçı oynadık, kaybettik onlara karşı ama aslında kazanabilirdik. Bu maçı kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Ben kazanacağımızı düşünüyorum. Kazanırsak şampiyonluk yarışı için çok güzel olacak."

"DEPAY'IN NASIL PENALTI KULLANACAĞINI BİLİYORDUM"

Dünya Kupası elemelerinde milli takımın Hollanda ile oynadığı maçta rakibin penaltısı öncesi kaleci Uğurcan Çakır'a "Sonuna kadar bekle kanka" diye seslenme anını da DHA'ya anlatan Yazıcı, "Ben çapraz bağ ameliyatı olunca Memphis Depay ile İtalya'da üç ay birlikte kalmıştım. Onu çok yakından tanıyorum. Fransa'dan da onu iyi tanıyorum. Nasıl bir penaltı kullanacağını açıkçası biliyordum. Ondan Uğurcan'a beklemesi gerektiğini söyledim çünkü Memphis kaleciyi bekleyerek penaltı atıyor. Maçın içerisinde ters bir asist yaptım aslında" dedi.

"TRANSFER SEZONUNA ÇOK ZAMAN VAR"

İsmi transfer gündeminin üst sıralarında yer alan Yusuf Yazıcı, "Ben işime odaklanıyorum. Saha içerisinde aldığım sürede elimden geleni yapmaya çalışıyorum. O tabii ki de bir süreç. Transfer sezonuna çok zaman var" diye konuştu.

MİLLİLERDEN "AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA GÖRÜŞÜRÜZ" MESAJI

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ve Fransa'nın Lille Kulübü'nün yıldız futbolcuları son olarak DHA aracılığıyla futbolseverlere "Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz" mesajı verdi.

SPOR A Milli Futbol Takımı'nın yıldızları Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı DHA'ya konuştu
SPOR A Milli Futbol Takımı'nın yıldızları Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı DHA'ya konuştu
SPOR A Milli Futbol Takımı'nın yıldızları Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı DHA'ya konuştu
SPOR A Milli Futbol Takımı'nın yıldızları Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı DHA'ya konuştu
SPOR A Milli Futbol Takımı'nın yıldızları Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı DHA'ya konuştu
SPOR A Milli Futbol Takımı'nın yıldızları Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı DHA'ya konuştu
SPOR A Milli Futbol Takımı'nın yıldızları Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı DHA'ya konuştu

Avrupa Şampiyonası, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, PSG, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR A Milli Futbol Takımı'nın yıldızları Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı DHA'ya konuştu - Son Dakika Spor


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