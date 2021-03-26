A Milli Futbol Takımı, Norveç maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, yarın İspanya'nın Malaga şehrinde Norveç ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesindeki son antrenmanını La Rosaleda Stadyumu'nda gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas çalışmasıyla devam etti ve Norveç müsabakasının taktik uygulamasıyla son buldu.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, T.C. Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, T.C. Barselona Başkonsolosu Selen Evcit, TFF 1. Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkanvekili ve İcra Kurulu üyesi Yılmaz Büyükaydın, TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Alkın Kalkavan ve İsmail Erdem ile A Milli Futbol Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan izledi. - İSTANBUL