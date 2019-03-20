Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı, Riva'daki Son Çalışmasını Yaptı

A Milli Futbol Takımı, Riva'daki Son Çalışmasını Yaptı

33 dakika önce

İSTANBUL / DHAEURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında 22 Mart Cuma günü Arnavutluk ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, yarın bu ülkeye yapacağı seyahat öncesi Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki son antrenmanını yaptı.

A Milli Futbol Takımı, Riva'daki Son Çalışmasını Yaptı, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında 22 Mart Cuma günü Arnavutluk ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, yarın bu ülkeye yapacağı seyahat öncesi Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki son antrenmanını yaptı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda aday kadrodaki tüm futbolcular yer aldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas ve taktik çalışma ile devam etti. Son bölümde ise duran top ve şut çalışması yapıldı. TFF Başkanvekili Ali Dürüst de antrenmanı saha kenarından takip etti.

A Milli Takım, yarın saat 11.25'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gidecek. A Milliler, buradan da kara yoluyla İşkodra kentine geçecek.

Ay-Yıldızlılar, maçın son provasını aynı gün TSİ 21.00'de maçın oynanacağı Loro Boriçi Stadyumu'nda yapacak. Teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, antrenman öncesinde TSİ 20.30'da stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:04 Kaynak: DHA

Arnavutluk, A Milli Futbol Takımı, Riva, Spor
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