A Milli Futbol Takımı, Rusya maçı hazırlıklarını sürdürdü
13.11.2020 21:19
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü evinde Rusya ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü evinde Rusya ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda milliler, pas çalışmasının ardından taktik uygulamalar üzerinde durdu.
Milli takım, Rusya maçının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
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