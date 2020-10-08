A Milli Futbol Takımı, Rusya maçının hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile Moskova'da oynayacağı müsabakanın hazırlıklarının startını verdi.

Dün akşam Köln kentinde Almanya ile oynanan özel maçta karşılaşan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile Moskova'da oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına hemen başladı. Almanya 4. Lig ekiplerinden SV Bergisch Gladbach 09'un maçlarını oynadığı BELKAW-Arena'da basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda rejenerasyon çalışması yapıldı.

Ay-Yıldızlılar, Rusya karşılaşmasının hazırlıkları için iki gün daha Almanya'da kalacak ve 10 Ekim Cumartesi günü Köln'den Moskova'ya geçecek.

-İHA-