A Milli Futbol Takımı, Rusya'yı 3 golle devirdi - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı, Rusya'yı 3 golle devirdi

15.11.2020 22:25
A Milli Futbol Takımı, Rusya'yı 3 golle devirdi, System.String[]

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki beşinci maçında sahasında Rusya'yı 3-2 yenen Türkiye, gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki beşinci maçında sahasında Rusya'yı 3-2 yenen Türkiye, gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın 11. dakikasında Cheryshev'in golünü engelleyemeyen ay-yıldızlı ekip, 26. dakikada Kenan Karaman, 32. dakikada Cengiz Ünder ve 51. dakikada penaltıdan Cenk Tosun'un golleriyle sonuca gitti. Konuk ekibin 57. dakikada Kuzyaev'in ayağından bulduğu gol Rusya için yeterli olmadı.

Türkiye bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti ve son maçlar öncesinde grup liderliği şansını sürdürdü. Gruptaki ilk yenilgisini alan Rusya ise 8 puanda kaldı.

Rusya karşısında ilk galibiyet

Rusya'yı 3-2 yenen A Milli Futbol Takımı, rakibine karşı oynadığı 8. maçta ilk galibiyetine ulaştı.

Daha önce Rusya ile 7 maçta karşı karşıya gelen ay-yıldızlı ekip, 4 yenilgi ve 3 beraberlik almıştı.

Rusya ile bugüne kadar oynadığı 7 maçta toplam 3 gol atabilen Türkiye, bu kez tek maçta 3 kez rakip ağları havalandırdı.

Türkiye ve Rusya, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaşmış, konuk ekip müsabakayı Dmitri Radchenko'nun golüyle 1-0 kazanmıştı.

2020 yılındaki ilk galibiyet

A Milli Futbol Takımı, Rusya'ya karşı üstünlük sağlayarak 2020 yılındaki ilk maçını kazanmayı başardı.

Bu maça kadar 2020 yılında oynadığı 6 maçta 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan milliler, bu yıl ilk galibiyetine Rusya karşısında ulaştı.

Cenk Tosun, Arda Turan'ı geride bıraktı

Ay-yıldızlı ekibe Rusya karşısında galibiyeti getiren gollerden birini atan Cenk Tosun, A Milli Takım ile gol sayısını 18'e yükseltti.

Cenk, 17 golü bulunan Arda Turan'ı geride bırakırken, 19'ar golü bulunan Metin Oktay, Cemil Turan ve Nihat Kahveci ile gol farkını da 1'e düşürdü.

A Milli Futbol Takımı, Cenk Tosun, Türkiye, Rusya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, Rusya'yı 3 golle devirdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Kelbeçer'i terk eden Ermeniler ölen akrabalarını mezarlarından çıkarıp yanlarında götürüyor Juventus'un yıldızı Dybala doğum gününde aşka geldi! Manken sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 5-8 arasında Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 89 kişi vefat etti, 3223 yeni hasta tespit edildi Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye Grand Prix'sini kazanan Hamilton'a tebrik Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar
Oyuncu Damla Ersubaşı, geçirdiği değişimi estetiğe değil photoshop'a bağladı Oyuncu Damla Ersubaşı, geçirdiği değişimi estetiğe değil photoshop'a bağladı         
22:19
Son Dakika: Türkiye, evinde Rusya'yı 3-2 mağlup etti Son Dakika: Türkiye, evinde Rusya'yı 3-2 mağlup etti         
21:49
Yunanistan'da koronavirüs salgınının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi Yunanistan'da koronavirüs salgınının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi         
21:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 yataklı bir hastaneyi daha KKTC'ye kazandıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 yataklı bir hastaneyi daha KKTC'ye kazandıracağız         
20:45
Pandeminin başında Pandeminin başında "Virüs Türkleri az etkiler" diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş, kendini bu sözlerle savundu         
20:06
Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı? Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı?         
17:54
Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş         
16:57
Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek         
15:58
PKK'nın bir numaralı ismi İsmail Sürgeç'in öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı PKK'nın bir numaralı ismi İsmail Sürgeç'in öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı         
12:56
Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti         
12:13
Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi         
11:57
MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada         
10:41
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı         
22:29
İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu         
22:09
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
Arabanın çarptığı inek, Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı         
20:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 22:35:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: A Milli Futbol Takımı, Rusya'yı 3 golle devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei