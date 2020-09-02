A Milli Futbol Takımı Sivas'da

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda bugün saat 17.30'da basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, Macaristan maçının son provasını da saat 18.00'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapacak.

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki ilk maçında Macaristan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı , özel uçakla Sivas 'a geldi.

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