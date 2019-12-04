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A Milli Futbol Takımı, Slovenya ve Avusturya ile martta hazırlık maçı yapacak
7 saat önce
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıkları kapsamında Slovenya ve Avusturya ile özel maç yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:16 Kaynak: AA
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıkları kapsamında Slovenya ve Avusturya ile özel maç yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın, 27 Mart 2020'de Slovenya, 30 Mart 2020'de ise Avusturya ile deplasmanda karşılaşacağı belirtildi.
Slovenya karşılaşmasının Ljubljana, Avusturya müsabakasının ise Viyana'da oynayacağı aktarıldı. Hazırlık maçlarının başlangıç saatleri ve statlarının ise daha sonra belli olacağı kaydedildi.
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