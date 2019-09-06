Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş (1)
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş (1)

27 dakika önce

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:39 Kaynak: AA
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