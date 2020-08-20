A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: "Kulüplerin başarısı ülke insanı olarak bizi mutlu... - Son Dakika

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Hayal satacak halim yok ama hayallerim var." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Güneş, hücumda yeni alternatifler bulunması gerektiğini belirterek, "Eldeki oyuncuları iyi kullanmak gerekiyor. Biz bunu zaten yapıyoruz. Hayal satacak halim yok ama hayallerim var. Hayallerim üretmek, daha iyisini yapmak, çalışmak, zamana yaymak, emek vermek, ders almak, ders vermek, doğruyu bulmak. Cenk var Burak var, Enes geliyor Ahmet Kutucu geliyor. Sayı az. Fransa'ya bakınca milli takım görmemiş birçok oyuncusunun peşinde koşuyor bizim takımlarımız. Sol bek diyelim, kendisine teşekkür ediyorum. Ben Umut'u (Meraş) geçecek oyuncu arıyorum. Umut, Bursaspor'dan Fransa'ya ikinci lige gitti. Biz o mevkide kaç oyuncu ürettik. Üretmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'ın 35 yaşında olmasına karşın Fransa'ya gittiğine dikkati çeken Güneş, "Biz de Burak'ı parçalamak için uğraşıyorsak bir yerde hata var. Futbol kültürümüzü, zihniyetimizi oturtalım. Bu demek değil ki ben ya da Burak yanlış yapmıyor. Eleştirinin üslubunu düzeltelim diyorum. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi oynayan takıma transfer oluyor. Onu satarak para kazanmış olduk. Biz tersini yapıyoruz. Avrupa'daki yaşlı oyuncuları alıyoruz. Onların ülkemize gelmesinden başarı bekliyoruz. Var Burak gibi oyuncularımız." diye konuştu.

Kulüplerdeki hocalarla diyalog kuracaklarını ve altyapı hocalarıyla görüşeceklerini dile getiren Güneş, şöyle devam etti:

"Teknik, taktik olarak, beceri olarak değil mental olarak karakter olarak, hayata bakış olarak yarışa hazırlamamız gerekecek. Çocukluktan başlayıp yukarıya kadar devam etmemiz gerekiyor. Kişiliğini de verirseniz güçlü bir karakterle futbolu da daha yukarıya çıkar. Futbolcu üretecek bir ülkeyiz, buna da ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Almanya'da gençlerin futbola yönelme oranı az. İhtiyaçları yok. Bireysel olarak iş kolu olarak ikinci plana atabiliyor. Ağır iş çünkü. Bizde ihtiyaç olarak görülüyor. Tıpkı NBA'deki siyahilerin basketboldaki durumu gibi. Trabzon, Bursa, Adana, Kocaeli, Sakarya buna müsait. Altınordu bunu iyi yapıyor. Kurumsal olsun istiyoruz. Orada da mevkileri belirlemek gerekiyor. Benim önceliğim eldekileri iyi kullanmak. Forvetlerimiz daha fazla gol atsın, açıklar golcü olsun, bekler hücuma çıksın. Alacağımız yeni isimler var onları da göreceğiz. Maalesef ülkemizde az oyuncu üretiyoruz. Bu nüfusa göre az oyuncu üretiyoruz. Ekonomisi, tesisi, eğitimi hepsini ele alacağız."

Milli takıma çağıracağı yeni isimler

Şenol Güneş, milli takıma çağrılacak yeni isimlere dair "İki isim verebilirim. Mert Müldür'ü çağırdım, bir de Orkun Kökçü var." dedi.

Mert Çetin ve Ertuğrul Ersoy isimlerini de ekleyen Güneş, "Son kadro durumuna da bakacağım ama bunların bazılarını alacağız. Bunların bazılarını alıp takımda birlikte olacağım." yorumunu yaptı.

Umut Meraş'ın gösterdiği performansına vurgu yapan Güneş, "Orada eksiklerimiz vardı alternatif de yoktu. Umut Meraş özellikle Fransa deplasmanında ve buradaki İzlanda maçında iyi doldurdu orayı. Hasan Ali de buradaki Fransa maçında iyiydi ama bir sakatlık geçirdi. Şimdi de Başakşehir'e transfer oldu. Beklediğimden iyi oynadı. İnşallah daha iyi olur. Onun dışında sıkıntılarımız olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Rezerv ligin yabancı oyuncu sayısının alanına sokulmaması gerektiğini belirten Güneş, "Sadece başlıkları söylüyorum Üretim, üretim üretim... Bunları benle bir sene sonra konuşun." görüşünü dile getirdi.

Beşiktaş-PAOK maçı

Beşiktaş'ın Yunanistan'ın PAOK takımıyla oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına dair Türkiye temsilcisinin başarılı olacağına inandığını söyledi.

Beşiktaş'ın büyük camia olduğunu ve iyi işler yaparak ekonomisini düzelttiğini ve yarış içinde kalmaya çalıştığını aktaran Güneş, "Trabzonspor men cezası alınca Beşiktaş'a sıra geldi. Trabzonspor'a yapılanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ı oyuncusu, hocası, başkanı ve camiasıyla turu geçmeye yakın olarak görüyorum. Olympiakos ile oynamıştık oranın şampiyonuydu. PAOK da iyi bir takım, rekabetten kaynaklanan sıkıntı var. Buradan giden insanların bir kısmının oluşturduğu bir gerginlik var. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlikten yaşanan sorunlar var. Belki maçın başka yere alınması gerekebilir. Sadece Beşiktaş'a değil tüm takımlarımıza başarı diliyorum." diye konuştu.

Kulüplerin başarısının kendisini mutlu edeceğini vurgulayan Güneş, şöyle devam etti:

"Sıkıntılarımız var. Ön elemede puanlarımız gidiyor, eriyor. Sanki yakın zamanda birinci takımımız ön eleme oynayacak gibi gözüküyor. Milli takım başarısı çok önemli. Avrupa'daki takımların başarısı önemli. Ülke futbolunun başarı göstergesi bunlar. Siz burada ne yaparsanız yapın gösterge orada. Oyunculara 'Transferi Avrupa maçlarından ve milli takım performansıyla yapıyorsunuz' diyorum. Cenk Tosun bunun en güzel örneklerinden biri. İnsanlar ümit milli, genç milli takımları takip ediyor."

"Emre büyük futbolcu"

Emre Belözoğlu'nu Avrupa Şampiyonası kadrosuna almayı planladıklarını ifade eden Güneş, "Oynasa da oynamasa da gelecekti. Oyuncu olarak, kaptan olarak onu önemsiyordum. Çok büyük katkıları oldu." dedi

Emre'nin zaman zaman agresif görüntüleri olsa da milli takımda tam tersi şekilde davrandığına dikkati çeken Güneş, "İnsanların hataları olabilir ama Emre büyük futbolcu, Çok güzel başladı, çok güzel bitirdi. Yüz defayı geçen milli takım sayısı var, büyük kulüplerde milli takımlarda uluslararası alanlarda oynadı. Şimdi yöneticilik kısmına geçti. Avrupa Şampiyonası'na katılmak onun da hakkıydı. Oraya da gelirse başımızın üstünde yeri var ama oyuncu olarak gelebilme şansı var mı ona bakmak lazım. O hala oynar, o inat var. Kırk yaşında 41 kere maşallah durumuna geçti. Bütün oyuncularımız öyle olsun isterim." şeklinde konuştu.

(Sürecek)