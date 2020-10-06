Almanya-Türkiye hazırlık maçına doğru - Son Dakika

Almanya-Türkiye hazırlık maçına doğru

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın deplasmanda Almanya ile oynayacakları hazırlık karşılaşmasını önemsediklerini söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın deplasmanda Almanya ile oynayacakları hazırlık karşılaşmasını önemsediklerini söyledi.

Şenol Güneş, müsabakanın oynanacağı Rhein Energie Stadı'nda milli futbolcu Kaan Ayhan ile birlikte video konferans yoluyla bir basın toplantısı düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına değinen ve bu olağanüstü dönemin uzun serecek gibi göründüğünü dile getiren Güneş, "Pandeminin gölgesinde futbol oynamaya çalışıyoruz. Konuşmanın zor olduğu bir yerde oynamak daha da zor. Yine de ne olursa olsun sahada bulunmak, birlikte olmak mutluluk verici. Bu günleri de aşacağız diye düşünüyorum." dedi.

Milli takımdaki oyuncuların performansının bugün itibarıyla eylül ayına göre daha iyi olduğunu vurgulayan Güneş, "Hedefimiz 2022 Dünya Kupası ve 2021 Avrupa Şampiyonası finallerinde başarılı olmak. Bu arada Dünya Kupası elemelerindeki yollardan bir tanesi olan Uluslar Ligi'nden de çıkmak, buradan da bir avantaj yakalamak istiyorduk. İki maçta 1 puan aldık. Rusya ve Sırbistan karşılaşmalarının öncesinde Almanya ile ciddi bir hazırlık maçı yapacağız." şeklinde konuştu.

Almanya'nın üst seviyede bir takım olduğuna işaret eden Güneş, "Dünya arenasında ürettiğiyle, yarıştırdığı oyuncularla başarı sağlayan, yüksek profilli oyuncuları bulunan Almanya'ya karşı takımımızı test etme şansımız olacak. " ifadelerini kullandı.

"Almanya'dan etkilenen bir ülkeyiz"

Dünya futboluna Almanya'nın önemli katkıları olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Biz de Almanya'dan etkilenen bir ülkeyiz. Kendi yeteneklerimizi kullanırken, aynı zamanda disiplin ve organizasyon olarak Almanya'nın birçok tarafını örnek alabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Futbol Federasyonunun uzun yıllardır aynı teknik direktörle çalıştığını hatırlatan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizde belki de aynı sürede 15 tane, 20 tane oldu. Teknik direktör yardımcıları daha sonra teknik direktör oldu. Bu da bir okul gibi. Kendi ürettiklerini pazarlıyorlar ve kullanıyorlar. Bu zamana kadar teknik direktörleri tamamen Alman. Kendi ülkesinden olan insanlar. Kendileri bunu üretebiliyor. Biz de yeniden bir hamle yapmak zorundayız. Son Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Beklentimiz Dünya Kupası'na da katılmak. Sil baştan yapıp hem oyuncu ve antrenör üreten, hem yarışan, dünya arenasında ürettiği oyuncuyu iyi kullanabilen, dış pazarlara gönderebilen bir ülke olmak istiyoruz. Umarız yaparız."

"Almanya- Türkiye dostluğunun ebedi olmasını diliyorum"

Güneş, Almanya'nın birçok şehrinde Türklerin yaşadığına işaret ederek, "Burada çocuklarımız doğdu, büyüdü. Bunların bir kısmı A Milli Takımı'mızda oynuyorlar. Bazıları da yarın ilk defa Almanya Milli Takımı'na karşı oynayacaklar. Kaderin cilvesi. Onu için Almanya-Türkiye dostluğunun ebedi olmasını, güzel olmasını diliyorum. Fair-play içerisinde güzel bir maç olmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, yarın oynanacak karşılaşmada Rusya maçını düşünerek kadroyu kuracağını da vurguladı.

Kaan: "Hatalarımızı öğrendik"

Milli futbolcu Kaan Ayhan, Alman Milli Takımı'nın yüksek kaliteye sahip olduğunu belirterek, yarın oynanacak dostluk maçında yeni şeylerin deneneceğini aktardı.

Ayhan, milli takımda çok iyi bir atmosfer olduğunu kaydederek, son maçlarda istenilen sonuçları alamadıkların ancak bunun geçmişte kaldığını dile getirdi.

Son yaptıkları maçları analiz ettiklerini belirten Ayhan, "Hatalarımızı öğrendik. İnşallah daha iyi bir performansla Rusya ve Sırbistan maçları için moral kazanırız." diyerek sözlerini tamamladı.

Almanya-Türkiye hazırlık maçına doğru
Almanya-Türkiye hazırlık maçına doğru
Almanya-Türkiye hazırlık maçına doğru
Almanya-Türkiye hazırlık maçına doğru

A Milli Futbol Takımı, Almanya, Köln, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 21:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya-Türkiye hazırlık maçına doğru - Son Dakika

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