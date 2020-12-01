A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten çevrim içi toplantı - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten çevrim içi toplantı

01.12.2020 17:57
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten çevrim içi toplantı, System.String[]

A Milli Futbol Takımı Teknik direktörü Şenol Güneş, önlerinde Dünya Kupası'na katılmak ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarı elde etmek gibi iki önemli hedef olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik direktörü Şenol Güneş, önlerinde Dünya Kupası'na katılmak ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarı elde etmek gibi iki önemli hedef olduğunu söyledi.

Spor yazarlarının çevrim içi sorularını yanıtlayan Güneş, "Önümüzde iki önemli hedef var. Bunlardan ilki mart ayında başlayacak Dünya Kupası elemeleri, ardından Avrupa Şampiyonası." dedi.

Avrupa Şampiyonası'na katılmanın yanı sıra takımın seviyesinin yükselmesiyle beklentilerin arttığına dikkati çeken Güneş, "Ama unutmayalım ki beklentileri büyük olan tahribatı da büyük olur." ifadesini kullandı.

Güneş, Avrupa Şampiyonası için kamp programlarının da hazır olduğunu, Dünya Kupası elemelerindeki şanslarını ise bulunacakları grubun belirleyeceğini dile getirdi.

Dünya Kupası elemelerinin kura çekimine ikinci kademeden katılmalarının önemli olduğunu vurgulayan Güneş, "Ama biz birinci kademede olmayı tercih ediyoruz. Önümüzdeki süreçlerde bunu başaracak sonuçları alabilmek için gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Kulüplerin finansal durumlarını göz önüne aldıklarında futbolcu üretimine ihtiyaç duyduklarını anlatan Güneş, şunları söyledi:

"Bugün Brezilya'nın 129 ülkede bin 600, Sırbistan'ın 75 ülkede 525, Hırvatistan'ın 63 ülkede 450 oyuncusu var. Biz de son dönemlerde oyuncu ihraç ediyoruz ama yeterli düzeyde değil. Ülkemizde neredeyse kulüplerimiz iflas aşamasındalar ama buna rağmen savurganlık talebi konusunda bir gerilemeleri yok. Oysa ligimize bakarsak bütçesini küçültebilen kulüpler daha büyüdüler. Kaçak yayınlar, kulüplerin idari yapılanmaları, futbolcuların ve teknik adamların vergi mükellefiyetleri, yabancılar dahil tüm oyuncuların Türk lirası üzerinden para almaları gibi konuları da tartışarak farklı bir vizyonu gündeme taşımalıyız."

Avrupa Futbol Şampiyonası, A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Şenol Güneş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten çevrim içi toplantı - Son Dakika Spor


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