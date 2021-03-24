A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş

24.03.2021 23:24

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'ya karşı aldıkları 4-2'lik galibiyetle hedeflerine doğru iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'ya karşı aldıkları 4-2'lik galibiyetle hedeflerine doğru iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, zorlu bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Başlangıcı iyi yapmak istiyorduk, işin zorluğunu da biliyorduk. İnancımız ve güvenimiz yerindeydi. Maça da iyi başladık. Düşündüğümüz gibi gelişti, kazanan biz olduk." dedi.

Rakibin hızlı atağa çıkabilen oyuncularını kontrol etmek istediklerini aktaran tecrübeli teknik adam, "Bunda da başarılı olduk. İkinci yarıda biraz mahkum oynadık, hatalar da yaptık ama doğruları fazla olan bir takım olarak kazandık. Hayalimiz olan 2022 Dünya Kupası için de iyi başlayıp iyi bitirme düşüncesinin başlangıcı iyi oldu. Şimdi daha zor bir maç oynayacağız gibi. Deplasmanda Norveç, daha sonra Letonya... Norveç ilk maçını Cebelitarık ile oynayacak. Şu andan itibaren bu maçı unutup, Norveç maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminin her takım için zorluklar oluşturduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "Takımlar kısa süre içinde üç maç yapacaklar. Taktik idman yapıp, ter idmanı yapıp, maç oynuyorsunuz. Bazı oyuncular hastalanabiliyor, sakat olabiliyor. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bütün bunları düşünmeden, mazeretleri konuşmadan maça odaklandık. 'Çıkıp en iyisini yapacağız.' dedik. Güçlü bir rakip karşımızdaydı. Oyun zenginliği olan, hücuma dönük olan rakibe karşı kendi oyunumuz ne kadar yetiyorsa onu kullanacaktık. Her maça kazanma duygusuyla çıkıyoruz. Bugün o duyguları en üst seviyede ortaya koyan oyuncularımı tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum." şeklinde konuştu.

Şenol Güneş, " Burak Yılmaz'ı tek kelimeyle nasıl tanımlarsınız?" sorusuna, "Burak ile ilgili bir kelime konuşarak onu tarif etmek mümkün değil. Onun bir hikayesi var, yazılması gereken bir hikaye. Bizim için de Türkiye için de Burak için de ders olacak bir hikaye. Övgüler yaparak maçın havasını değiştirmek istemiyorum. Bu hikayeyi yazarsak, Türkiye kazanır. Bir kelime ile onu tarif etmek çok zor." yanıtını verdi.

Milli takım kadrosundaki tüm oyuncuların çok değerli olduğunu dile getiren Şenol Güneş, "Bir takım oluşturmaya çalıştık, bizim çocuklar bunlar. 10 yıl sonra yeni hocalar ve oyuncular gelecektir. Bu düşünceyi yerleştirilebilir, sürdürülebilir yapmak istiyoruz. Kısır çekişmelerin dışında bir kültür yerleştirmek istiyoruz. Oyuncular takımı sahipleniyor, ülkenin bireyi olarak görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Kendileri mutlu, ülke mutlu. Ne ezik oynuyorlar ne de havaya giriyorlar, sadece işerini yapıyorlar. Kaybettikleri zaman tek başına üzülüyorlar ama kazandıklarında tüm ülkeyi mutlu ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş son olarak, Norveç ile oynanacak grubun ikinci karşılaşmasıyla ilgili, "Bugün zaman zaman beklentimiz dışında geriye gereksiz çekildik. Bu bizi yeni düşüncelere sevk edebilir. Kısmen bu takımla, belki bazı felsefe değişikliği, belki oyuncu değişikliği yapabiliriz. Oradan iyi dönersek, çok önemli avantaj yakalarız. Henüz karar vermedik. Takımın ve rakibin durumuna bakıp karar vereceğiz. Rakibimiz bir maç yapıp dinlenip bizi bekleyecek. Biz ise kısa bir sürede dinlenip yola çıkacağız." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş - Son Dakika


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