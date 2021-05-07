A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini değerlendirdi Açıklaması

07.05.2021 16:25
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde çok güzel bir maç beklediğini belirtti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde çok güzel bir maç beklediğini belirtti.

Güneş, İngiliz ekipleri Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin daha önce de "Devler Ligi" finaline ev sahipliği yaptığını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Çok büyük bir organizasyon olduğunu kabul etmek lazım. Daha önce de yaptık, Türkiye'nin bir tecrübesi var. Federasyonumuz sağ olsun, bu konularda öncülük de yapıyor. Aslında büyük de bir bedel ödüyor, final için Olimpiyat Stadı'nda büyük hazırlıklar yapılıyor, stadyum ve altyapı yenilenip eksikler gideriliyor. Ülkenin imajı açısından, dünyanın her tarafından gelecek olan futbolseverlere iyi bir sunum yapılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Final maçına gelecek futbolseverlerin İstanbul'da en iyi şekilde ağırlanması gerektiğini aktaran Güneş, "Kulüpler bazında Avrupa'da oynanan bu turnuva, diğer kıtalarda oynanan şampiyonalara nazaran daha tepede yer alır. Dünyanın en iyi oyuncularının izleneceği bir maç olacaktır. Böyle organizasyonlar aynı zamanda sosyal ve ekonomik tanıtım organizasyonlarıdır. İstanbul, dünyanın en büyük ve güzel şehirlerinden biri ve gelecek olan taraftarların maça gelmesi kadar maçtan önce Türkiye'de kalıp gezmesi ve İstanbul hakkında pozitif imaj edinmesi de çok önemli." ifadelerini kullandı.

Finale kalmak için iyi ve üst seviyedeki takımların mücadele ettiğine değinen Güneş, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda kendi liglerinde de ağır bir mücadele olduğu için zaman zaman bazı maçların tempoları ve oyun yapıları renklilik göstermese bile oyuncu kalitesi ve takımların büyüklüğü nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde en güzel maç ortaya çıkar diye bekliyorum."

"Daha büyük organizasyonlar verilecektir"

Şenol Güneş, yeni organizasyonlar almak için fiziki koşulların yanı sıra ekonomik koşullar ve insan ilişkilerinin de önem taşıdığını ifade ederek, "Hem Türk futbolseverlerin hem de diğer takımların taraftarlarının mutlu bir şekilde ayrıldığı bir karşılaşma olursa, İstanbul'a ve hatta ülkemize daha büyük organizasyonların verileceğini de düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Güneş, Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yakaladıkları başarıyla ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"Tabii ki bir heyecanı var, zaten ülkeni temsil ediyorsun. Sadece UEFA Şampiyonlar Ligi'nde değil Avrupa'da, dünyada yarışıyorsanız en iyisini yapmalı ve iddialı olmasınız. Bunu başaracağınızı göstermelisiniz. Önce kendinize inanmanız gerekiyor, sonrasında yarışa çıkmanız lazım. Böyle önemli bir organizasyonda hem oyuncu olarak hem kulüp olarak bulunduğunuz zaman yürekten, içten ve yüzde 100'ünüzü vererek oynamanız lazım. Beşiktaş'ta bunu yaptığımızı düşünüyorum. Biz katıldığımızda o heyecan çok iyiydi ve kendimize güvenimiz vardı. Oynadığımız oyun sonuçlara da yansıdı. Denk görünen gruptan birinci olarak çıktık. Bayern Münih ile üst turda oynadığımız maçta da 10 kişi kalana ve ilk golü yiyene kadar aslında iyiydik. Bizim oyun yapımıza uygun oynadık. Takım yapılanmasındaki ekonomik gücümüz bize göre yeterli olmasına rağmen Bayern Münih'e nazaran eksikti ve rakibe göre güçsüz kaldık. Yediğimiz gollerden sonra turnuvadan elendik. Başından itibaren coşkusuyla, heyecanıyla, katılımıyla, oynanan futboluyla ve seyircisiyle müthiş bir atmosfer vardı. Çok güzel organize edilmiş bir turnuvaydı ve katılan takımların hepsi de güçlüydü."

"Başarılar gözlerin Türkiye'ye çevrilmesini sağlıyor"

Güneş, milli takım ve kulüpler düzeyinde kazanılan başarıların Türk futbolunun pazarını büyüttüğünü ifade etti.

Milli takımın yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'ın Avrupa'daki başarılarının önemine dikkati çeken Güneş, "Bu başarılar gözlerin Türkiye'ye çevrilmesini sağlıyor. Takımlarımızın Avrupa'daki başarısı Türk futbolunun pazarını büyütüyor. Birçok oyuncumuzun gidişini de yine buna bağlıyorum. İnsanlar oyuncularımızın yurt dışına gidişini yabancı sayısına bağlıyorlar. Ama aslında Türk oyuncular modern futbolu futbol adına en iyi şekilde oynayabileceklerine inandıkları ve insanların yalnızca üst sıralarda yarışan takımları değil daha altındaki takımları da çok takip etmeye başladıkları için gidiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Şenol Güneş, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Boynuna ip bağladığı köpeğe işkence etmişti! O şahıs serbest bırakıldı Boynuna ip bağladığı köpeğe işkence etmişti! O şahıs serbest bırakıldı Ramazan yayınları için günlük 35 bin liralık tekne kiralandığı iddiasına Diyanet yanıt verdi: İddialar gerçeği yansıtmıyor Ramazan yayınları için günlük 35 bin liralık tekne kiralandığı iddiasına Diyanet yanıt verdi: İddialar gerçeği yansıtmıyor AK Parti, AK Parti, "Yalan Üretim Merkezi" notuyla paylaştığı videoyu sildi Gözü dönmüş koca çocukları uyurken karısını bıçaklayıp kaçtı! Gözü dönmüş koca çocukları uyurken karısını bıçaklayıp kaçtı! Dolandırıcılar yakayı ele verdi! Gazete kağıdından desteleri, Avustralya doları diye satmışlardı Dolandırıcılar yakayı ele verdi! Gazete kağıdından desteleri, Avustralya doları diye satmışlardı Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın

Son Dakika Haberleri
16:28 Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak
16:09 Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi
16:05 Ramazan yayınları için günlük 35 bin liralık tekne kiralandığı iddiasına Diyanet yanıt verdi: İddialar gerçeği yansıtmıyor
16:01 83 yaşındaki Ahmet dededen Uğurcan Çakır'a nasihat: 25'ine gelmeden bir yere gitme, sen daha çok kazanırsın
16:00 AK Parti, "Yalan Üretim Merkezi" notuyla paylaştığı videoyu sildi
15:55 36 gündür kendisinden haber alınamayan genç kız sevgilisinin evinden çıktı! Kayıp kızı bulunan anne stüdyoda bayıldı
15:38 Gözü dönmüş koca çocukları uyurken karısını bıçaklayıp kaçtı!
15:32 Fatih Terim, "Kaybedersek Beşiktaş'ı alkışlarız" demişti, Çebi'den yorum geldi: Tabii ki alkışlayacak, başka ne yapacak!
15:22 İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil
15:08 Kadın futbolculara yarı çıplak haldeyken şiddet uyguladığı ileri sürülen Mehmet Aydın, 'Yılın en iyi hocası' seçildi
Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak         
16:28
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
83 yaşındaki Ahmet dededen Uğurcan Çakır'a nasihat: 25'ine gelmeden bir yere gitme, sen daha çok kazanırsın 83 yaşındaki Ahmet dededen Uğurcan Çakır'a nasihat: 25'ine gelmeden bir yere gitme, sen daha çok kazanırsın         
16:02
36 gündür kendisinden haber alınamayan genç kız sevgilisinin evinden çıktı! Kayıp kızı bulunan anne stüdyoda bayıldı 36 gündür kendisinden haber alınamayan genç kız sevgilisinin evinden çıktı! Kayıp kızı bulunan anne stüdyoda bayıldı         
15:56
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil         
15:23
Seyahat izni için çatıya çıkıp ağzına geleni söyledi, istediği olunca da sevincini gizleyemedi Seyahat izni için çatıya çıkıp ağzına geleni söyledi, istediği olunca da sevincini gizleyemedi         
15:12
Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti         
14:00
Çin'den dünyayı rahatlatacak açıklama: Kontrolden çıkan roketin zarara yol açma riski son derece düşük Çin'den dünyayı rahatlatacak açıklama: Kontrolden çıkan roketin zarara yol açma riski son derece düşük         
13:57
Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak         
13:19
"20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir         
13:16
16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi         
13:05
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar         
11:43
Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok         
11:32
Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur         
11:07
Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı         
10:39
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 16:36:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement