A Milli Futbol Takımı Tiran'a Gitti
35 dakika önce
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın oynayacağı Arnavutluk maçı için Tiran'a gitti.
A Milli Futbol Takımı
, 2020 Avrupa
Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın oynayacağı Arnavutluk
maçı için Tiran
'a gitti.
Teknik direktör Şenol Güneş
yönetimindeki milli takım, Arnavutluk maçı için Sabiha Gökçen
Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Tiran'a hareket etti.
Ay-yıldızlı kafile, daha sonra kara yoluyla maçın oynanacağı İşkodra kentine geçecek.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:19 Kaynak: AA
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