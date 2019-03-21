Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı Tiran'a Gitti

A Milli Futbol Takımı Tiran'a Gitti

35 dakika önce

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın oynayacağı Arnavutluk maçı için Tiran'a gitti.

A Milli Futbol Takımı Tiran'a Gitti, System.String[]
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın oynayacağı Arnavutluk maçı için Tiran'a gitti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, Arnavutluk maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Tiran'a hareket etti.

Ay-yıldızlı kafile, daha sonra kara yoluyla maçın oynanacağı İşkodra kentine geçecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:19 Kaynak: AA

Avrupa, Arnavutluk, A Milli Futbol Takımı, Tiran, Spor
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