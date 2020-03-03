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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti.
24 dakika önce
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti. Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:32 Kaynak: AA
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