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A Milli Futbol Takımı, yurda döndü

6 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda son maçında deplasmanda Andorra'yı 2-0'lık skorla mağlup eden A Milli Futbol Takımı, yurda döndü.

A Milli Futbol Takımı, yurda döndü, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda son maçında deplasmanda Andorra'yı 2-0'lık skorla mağlup eden A Milli Futbol Takımı, yurda döndü.

H Grubu'nda oynadığı 10 mücadeleden 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 23 puanla grubu 2'nci sırada tamamlayıp, şampiyonaya katılma hakkı elde eden milliler, bugün saat 08.40'ta özel uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ay yıldızlı takımın oyuncuları sonrasında havalimanından ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Milli takım kafilesinin havalimanına gelişi


- İstanbul
Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:10 Kaynak: DHA
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