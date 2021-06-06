A Milli futbolcuların forma numaraları belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım oyuncularının formalarında taşıyacakları isim ve numaralar açıklandı.
A Milliler şu forma numarası ve isimle mücadele edecekler:1 - MERT2 - ZEKİ ÇELİK3 - DEMİRAL4 - ÇAĞLAR5 - OKAY6 - OZAN7 - CENGİZ ÜNDER8 - DORUKHAN9 - KARAMAN10 - ÇALHANOĞLU11 - YUSUF YAZICI12 - ALTAY13 - UMUT14 - TAYLAN15 - OZAN KABAK16 - ENES17 - BURAK18 - RIDVAN19 - ORKUN20 - ABDÜLKADİR21 - KAHVECİ22 - KAAN23 - UĞURCAN24 - KEREM25 - MERT MÜLDÜR
26 - DERVİŞOĞLU
Kaynak: DHA
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