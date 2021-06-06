A Milliler şu forma numarası ve isimle mücadele edecekler:

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım oyuncularının formalarında taşıyacakları isim ve numaralar açıklandı.

Son Dakika › Spor › A Milli futbolcuların forma numaraları belli oldu - Son Dakika Spor

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