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A Milli Futsal Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı - Son Dakika

A Milli Futsal Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı

28.01.2022 14:39
A Milli Futsal Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı

A Milli Futsal Takımı'nın, 31 Ocak - 10 Şubat 2022 tarihleri arasında Adana'da gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosu açıklandı.

A Milli Futsal Takımı'nın, 31 Ocak - 10 Şubat 2022 tarihleri arasında Adana'da gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosu açıklandı.

Milliler, 31 Ocak Pazartesi günü saat 15.00'te Adana Havaalanı'nda toplanacak. Ay-yıldızlılar, kamp süresince antrenmanlarını Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda yapacak.

A Milli Futsal Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Erkan Çınar (Kuştepe Spor), Emre Deniz (Erdemli Limon Spor), Emir Kağan Kadalı (Bursa Zafer Spor), Adem Ağaoğlu (Of Spor), Görkem Yiğit Bayram (Gençlerbirliği)

Savunma: Muhammed Fatih Ardıç (Adanaspor), Mehmet Yiğit (Bilecik Spor), Koraycan Akbaş (Galatasaray), Muhammed Yusuf Aygün (Kuştepe Spor), Yusuf Yüzgeç (Adana Demirspor), Kamilcan Akparlak (Elbistan Spor), Orhan Erden (Gazi Üniversitesi SK)

Kanat: Talha Can Vardar (Kayaşehir Spor), Emirhan Adak (Modafen FK), Mustafa Gürkan Varlık (Büyükşehir Belediye Erzurum Spor), Melih Kaan Özkul (Beytepe Mete Spor), Samet Ekrem Düzlüoğlu (Demirlibahçe SK), Tolga Çakır (FC Uzwil), Bilal Budak (Ankara Keçiörengücü), Furkan Eliaçık (Ankaraspor)

Forvet: Kaan Korkmaz (Trabzonspor), Güney Yılmaz (Büyükşehir Belediye Erzurum Spor), Adem Küçükkartal (Orebro Futsal)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Murat Kaya

(İHA)

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: A Milli Futsal Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı - Son Dakika
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