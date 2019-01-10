A Milli Futsal Takımı, Tacikistan ile Karşılaştı

A Milli Futsal Takımı, Tacikistan
ile yaptığı hazırlık maçını 6-5 kazandı.
2020 Futsal Dünya Kupası elemeleri öncesi Erzincan Merkez
Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-2 berabere tamamlayan milli takım, maçtan 6-5 galip ayrıldı.
A Milli Futsal Takımı'nın gollerini 6, 15, 24 ve 39. dakikalarda Kamil Can Akparlar, 27 ve 35. dakikalarda Bünyamin Balcı
kaydetti.
Konuk ekibin golleri de 6. dakikada Hamidov Rustam, 20 ve 24. dakikalarda Halimov Shavkat, 28 ve 36. dakikalarda Kuziev Umed'ten geldi.
Müsabakayı Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkan Vekili Gökhan Ulutaş, Erzincan Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ile sporseverler izledi.