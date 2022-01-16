SPOR A Milli Hentbol Takımı, Yunanistan'a 28-20 yenildi - Son Dakika

SPOR A Milli Hentbol Takımı, Yunanistan'a 28-20 yenildi

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)

SALON : Aksaray

HAKEMLER : Peter Horvath, Balazs Marton (Macaristan)

TÜRKİYE: Yunus Özmusul (Taner Günay), Alp Eren Pektaş, Enis Harun Hacıoğlu, Onur Ersin, Durmuş Ali Tınkır, Uğur Erceylan, Görkem Biçer, Emre Engin, Halil İbrahim Öztürk, Yakup Yaşar Simsar, Tuğberk Çatkın, Ozan Erdoğan, Alperen Arabacı, Tahir İlkbahar, Atila Zaman

YUNANİSTAN: Boukovinas (Papantonopoulos), Kostakidis, Tzortzinis, Boskos, Liapis, Mallios, Passias, Karampourniotis, Dompris, Kandylas, Iliopoulos, Arampatzis, Kritikos

İLK YARI: 11-14

2 DAKİKA CEZASI ALANLAR: Alp Eren Pektaş, Uğur Erceylan, İbrahim Halil Öztürk, Atilla Zaman, Görkem Biçer (Türkiye) - Liapis, Kostakidis, Dompris (Yunanistan)

A Milli Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1'inci Grup'taki 6'ncı ve son maçında Yunanistan'a 28-20 mağlup oldu.

Aksaray Spor Salonu'nda ilk yarısı çekişmeye sahne olan karşılaşmada Yunanistan, soyunma odasına 14-11 önde gitti. Maçın ikinci devresinde de üstünlüğünü sürdüren Yunanistan mücadeleyi 28-20 kazandı. Alınan bu sonuçla Avrupa Elemeleri 1'inci Grup maçlarını Yunanistan 12 puanla ilk sırada tamamladı. Grubu 4 puanla üçüncü sırada tamamlayan A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynama şansını kaybetti.

OKAN HALAY: BASİT HATALARLA MAÇI KAYBETTİK

Maç sonu açıklamalarda bulanan A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, maçta basit hatalar yaptıklarını söyledi. Halay maçın ardından yaptığı açıklamada, kötü bir oyun sergilediklerini, özellikle hücumda çok kötü bir performans ortaya koyduklarını belirtti. Beklemedikleri bir mağlubiyetle grup mücadelelerini bitirdiklerini vurgulayan Halay, şöyle konuştu: "Bu kadar kötü oyuna rağmen maçı tekrar çevirme şansına sahiptik. Kalecimiz bize öyle ya da böyle destek sağlamıştı. Maçın bize gelme noktalarında, yaptığımız çok büyük hatalar, 7 metre atışlarının kaçırılması mağlubiyeti getirdi. Basit hatalar yaptık, söyleyecek çok fazla bir şey yok. Beklemediğimiz bir sonuç oldu. Hücumda takımdan bu kadar kötü bir performans beklemiyordum. Oyuna giren çıkan tüm oyuncularımız ellerinden gelen gayreti gösterdiler ama karşı takımın kalecisi bize karşı psikolojik olarak üstünlük sağladı. 7 metre atışlarından da belli oldu. Maçın zorluk derecesi de oyuncuları ve bizi olumsuz etkiledi. 3 gün sonra yeni bir maç, yeni bir serüven. Ayağa kalkmak ve mücadeleye devam etmek zorundayız."

Halay, 3 günde bir maç periyodunun kendilerini zorladığını, alışık olmadıkları bir tempoyla buraya kadar geldiklerini ifade etti. Takımdaki oyuncuların ligin hemen ardından kampa geldiğini ve maçlara başladıklarını kaydeden Halay, "Bu süreç bittikten sonra tekrar lig maçlarına devam edecek sporcularımız. Açıkçası çok zor bir periyottan geçtik. Kendimizi buna hazırlamamız gerekiyor, Avrupa'da başarılı olmak istiyorsak. Kendimizi hem değiştirmek hem de geliştirmek zorundayız" diye konuştu.

ALPEREN PEKTAŞ: AKSARAY HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Milli takım kaptanı Alperen Pektaş ise "Basit golleri atamayınca, demoralize olduk. Hentbolda düştüğünüz zaman geri dönmesi zor oluyor. Takım arkadaşlarım ellerinden geleni yaptı. Basit gol atmak lazım, basit golleri başaramadık. Kaleci performansı maçın skorunu belirledi. Bizim kalemizde de top çıktı ama ekstra basit golleri atamayınca maçın skoru böyle oldu. Aksaray halkına teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destekleri vardı" ifadelerini kullandı.