Üye Girişi
SPOR A Milli Hentbol Takımı, Yunanistan'a 28-20 yenildi - Son Dakika

SPOR A Milli Hentbol Takımı, Yunanistan'a 28-20 yenildi

16.01.2022 17:15

SPOR A Milli Hentbol Takımı, Yunanistan'a 28-20 yenildiErkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA)SALON : AksarayHAKEMLER : Peter Horvath, Balazs Marton (Macaristan)TÜRKİYE: Yunus Özmusul (Taner Günay), Alp Eren Pektaş, Enis Harun Hacıoğlu, Onur Ersin, Durmuş Ali Tınkır, Uğur Erceylan, Görkem Biçer,...

SPOR A Milli Hentbol Takımı, Yunanistan'a 28-20 yenildi

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)

SALON : Aksaray

HAKEMLER : Peter Horvath, Balazs Marton (Macaristan)

TÜRKİYE: Yunus Özmusul (Taner Günay), Alp Eren Pektaş, Enis Harun Hacıoğlu, Onur Ersin, Durmuş Ali Tınkır, Uğur Erceylan, Görkem Biçer, Emre Engin, Halil İbrahim Öztürk, Yakup Yaşar Simsar, Tuğberk Çatkın, Ozan Erdoğan, Alperen Arabacı, Tahir İlkbahar, Atila Zaman

YUNANİSTAN: Boukovinas (Papantonopoulos), Kostakidis, Tzortzinis, Boskos, Liapis, Mallios, Passias, Karampourniotis, Dompris, Kandylas, Iliopoulos, Arampatzis, Kritikos

İLK YARI: 11-14

2 DAKİKA CEZASI ALANLAR: Alp Eren Pektaş, Uğur Erceylan, İbrahim Halil Öztürk, Atilla Zaman, Görkem Biçer (Türkiye) - Liapis, Kostakidis, Dompris (Yunanistan)

A Milli Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1'inci Grup'taki 6'ncı ve son maçında Yunanistan'a 28-20 mağlup oldu.

Aksaray Spor Salonu'nda ilk yarısı çekişmeye sahne olan karşılaşmada Yunanistan, soyunma odasına 14-11 önde gitti. Maçın ikinci devresinde de üstünlüğünü sürdüren Yunanistan mücadeleyi 28-20 kazandı. Alınan bu sonuçla Avrupa Elemeleri 1'inci Grup maçlarını Yunanistan 12 puanla ilk sırada tamamladı. Grubu 4 puanla üçüncü sırada tamamlayan A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynama şansını kaybetti.

OKAN HALAY: BASİT HATALARLA MAÇI KAYBETTİK

Maç sonu açıklamalarda bulanan A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, maçta basit hatalar yaptıklarını söyledi. Halay maçın ardından yaptığı açıklamada, kötü bir oyun sergilediklerini, özellikle hücumda çok kötü bir performans ortaya koyduklarını belirtti. Beklemedikleri bir mağlubiyetle grup mücadelelerini bitirdiklerini vurgulayan Halay, şöyle konuştu: "Bu kadar kötü oyuna rağmen maçı tekrar çevirme şansına sahiptik. Kalecimiz bize öyle ya da böyle destek sağlamıştı. Maçın bize gelme noktalarında, yaptığımız çok büyük hatalar, 7 metre atışlarının kaçırılması mağlubiyeti getirdi. Basit hatalar yaptık, söyleyecek çok fazla bir şey yok. Beklemediğimiz bir sonuç oldu. Hücumda takımdan bu kadar kötü bir performans beklemiyordum. Oyuna giren çıkan tüm oyuncularımız ellerinden gelen gayreti gösterdiler ama karşı takımın kalecisi bize karşı psikolojik olarak üstünlük sağladı. 7 metre atışlarından da belli oldu. Maçın zorluk derecesi de oyuncuları ve bizi olumsuz etkiledi. 3 gün sonra yeni bir maç, yeni bir serüven. Ayağa kalkmak ve mücadeleye devam etmek zorundayız."

Halay, 3 günde bir maç periyodunun kendilerini zorladığını, alışık olmadıkları bir tempoyla buraya kadar geldiklerini ifade etti. Takımdaki oyuncuların ligin hemen ardından kampa geldiğini ve maçlara başladıklarını kaydeden Halay, "Bu süreç bittikten sonra tekrar lig maçlarına devam edecek sporcularımız. Açıkçası çok zor bir periyottan geçtik. Kendimizi buna hazırlamamız gerekiyor, Avrupa'da başarılı olmak istiyorsak. Kendimizi hem değiştirmek hem de geliştirmek zorundayız" diye konuştu.

ALPEREN PEKTAŞ: AKSARAY HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Milli takım kaptanı Alperen Pektaş ise "Basit golleri atamayınca, demoralize olduk. Hentbolda düştüğünüz zaman geri dönmesi zor oluyor. Takım arkadaşlarım ellerinden geleni yaptı. Basit gol atmak lazım, basit golleri başaramadık. Kaleci performansı maçın skorunu belirledi. Bizim kalemizde de top çıktı ama ekstra basit golleri atamayınca maçın skoru böyle oldu. Aksaray halkına teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destekleri vardı" ifadelerini kullandı.

SPOR A Milli Hentbol Takımı, Yunanistan'a 28-20 yenildi
SPOR A Milli Hentbol Takımı, Yunanistan'a 28-20 yenildi
SPOR A Milli Hentbol Takımı, Yunanistan'a 28-20 yenildi
SPOR A Milli Hentbol Takımı, Yunanistan'a 28-20 yenildi
SPOR A Milli Hentbol Takımı, Yunanistan'a 28-20 yenildi
SPOR A Milli Hentbol Takımı, Yunanistan'a 28-20 yenildi
SPOR A Milli Hentbol Takımı, Yunanistan'a 28-20 yenildi
SPOR A Milli Hentbol Takımı, Yunanistan'a 28-20 yenildi
SPOR A Milli Hentbol Takımı, Yunanistan'a 28-20 yenildi
SPOR A Milli Hentbol Takımı, Yunanistan'a 28-20 yenildi
SPOR A Milli Hentbol Takımı, Yunanistan'a 28-20 yenildi
SPOR A Milli Hentbol Takımı, Yunanistan'a 28-20 yenildi
SPOR A Milli Hentbol Takımı, Yunanistan'a 28-20 yenildi
SPOR A Milli Hentbol Takımı, Yunanistan'a 28-20 yenildi
SPOR A Milli Hentbol Takımı, Yunanistan'a 28-20 yenildi
SPOR A Milli Hentbol Takımı, Yunanistan'a 28-20 yenildi

YORUMLAR
500

Macaristan, Yunanistan, Hentbol, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR A Milli Hentbol Takımı, Yunanistan'a 28-20 yenildi - Son Dakika


Teşkilat'ta heyecan had safhada! Serdar ele geçecek mi? İşte yeni fragman Teşkilat'ta heyecan had safhada! Serdar ele geçecek mi? İşte yeni fragman         
17:53
Milli futbolcumuz Yusuf ve Vedat Muriqi takım arkadaşı oldu! İkisi de CSKA Moskova'da top koşturacak Milli futbolcumuz Yusuf ve Vedat Muriqi takım arkadaşı oldu! İkisi de CSKA Moskova'da top koşturacak         
17:46
Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler         
17:28
Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak         
11:09
Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak?         
10:28
Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu         
09:10
Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü         
08:58
Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek         
16:47
Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor         
14:56
Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili         
14:44
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11

Son Dakika Haberleri
17:46 Milli futbolcumuz Yusuf ve Vedat Muriqi takım arkadaşı oldu! İkisi de CSKA Moskova'da top koşturacak
17:33 Ege Denizi beşik gibi! Yanı başımızda 2 iki saat içinde 5 deprem yaşandı
17:32 Ünlü model "Aslında böyle görünmüyorum" dedi ve filtresiz fotoğrafını paylaştı!
17:29 Mahir Ünal'a "Açım" diyen çiftçi ilk kez konuştu: 100 koyunum yok, hepsini zararına sattım, ben halkım!
17:27 Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler
17:07 Yargı'da yeni bölüm bu akşam! Ceylin dışarıda! İşte yeni bölümün fragmanı
16:59 Böylesi ilk kez görülüyor! Çocuğunu emzirirken koronaya yakalandı, sütü yeşile döndü! İlk kendi içti
16:50 En çok hangi ilde konut fiyatları arttı? İstanbul'un en çok değerlenen ilçeleri hangileri?
16:40 Enerji zamları! Uzman görüşü: Asıl kıyameti şubat faturalarında göreceğiz
16:27 Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 17:58:18. #1.11#
SON DAKİKA: SPOR A Milli Hentbol Takımı, Yunanistan'a 28-20 yenildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement