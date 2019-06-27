Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında...
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında...

31 dakika önce

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 57-54 mağlup oldu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında..., System.String[]
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 57-54 mağlup oldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:22 Kaynak: İHA
İtalya, Avrupa, Spor
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