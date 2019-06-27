A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında...
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 57-54 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:22 Kaynak: İHA
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 FIBA Kadınlar Avrupa
Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında İtalya
'ya 57-54 mağlup oldu. - İSTANBUL
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