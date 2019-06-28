Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan'ın İtalya'yı...
Son Dakika Spor Haber

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan'ın İtalya'yı...

52 dakika önce

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan'ın İtalya'yı mağlup etmesi sonucu gruptan çıkma şansını yitirdi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan'ın İtalya'yı..., System.String[]
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan'ın İtalya'yı mağlup etmesi sonucu gruptan çıkma şansını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:26 Kaynak: AA
İtalya, Macaristan, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Banyoda doğurduğu bebeği ağlamasın diye halının altına koydu, ölünce çöpe attı! Kadın subay adayı komando kursunun birincisi oldu Talihsiz kadın, yol ortasında başından vurularak öldürüldü 70 yaşındaki kadın, tartıştığı kızına tokat atınca gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 22:18:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan'ın İtalya'yı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]