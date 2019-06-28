A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan'ın İtalya'yı...
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan'ın İtalya'yı mağlup etmesi sonucu gruptan çıkma şansını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:26 Kaynak: AA
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 FIBA Kadınlar Avrupa
Şampiyonası'nda Macaristan
'ın İtalya
'yı mağlup etmesi sonucu gruptan çıkma şansını yitirdi.
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