A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na veda etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda üçüncü maçında Belçika'ya 63-61'lik skorla kaybetti. Millilerimiz bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'na veda etti.

Fransa'nın Strasbourg kentinde oynanan müsabakaya Ay-yıldızlılarımız Olcay Çakır Turgut, Pelin Derya Bilgiç, Melis Gülcan, Bahar Çağlar Ökten ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başladı. Millilerimiz, Belçika karşısında ilk yarıyı 41-31 geride tamamladı.A Milli Takımda Kuanitra Holingsvorth 16, Melis Gülcan 15 ve Pelin Bilgiç 13 sayı kaydetti. Belçika'da ise Emma Meeseman 15 sayıyla mücadeleyi noktaladı.