Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörlüğüne Ceyhun Yıldızoğlu Getirildi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörlüğüne Ceyhun Yıldızoğlu Getirildi.

39 dakika önce

IHAAW153123-SPO/26-12-2018- A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörlüğüne Ceyhun Yıldızoğlu getirildi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörlüğüne Ceyhun Yıldızoğlu Getirildi., System.String[]
IHAAW153123-SPO/26-12-2018

- A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörlüğüne Ceyhun Yıldızoğlu getirildi. 26.12.2018 15: 31: 23 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:37 Kaynak: İHA

Ceyhun Yıldızoğlu, Spor
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