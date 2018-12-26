A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörlüğüne Ceyhun Yıldızoğlu Getirildi.
39 dakika önce
IHAAW153123-SPO/26-12-2018- A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörlüğüne Ceyhun Yıldızoğlu getirildi.
IHAAW153123-SPO/26-12-2018
- A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörlüğüne Ceyhun Yıldızoğlu
getirildi. 26.12.2018 15: 31: 23 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:37 Kaynak: İHA
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