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A Milli Kadın Basketbol Takımı, galibiyetle veda etti

22 dakika önce

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Macaristan'ı 59-58 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı ve turnuvaya galibiyetle veda etti.

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2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Macaristan'ı 59-58 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı ve turnuvaya galibiyetle veda etti.
Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım, Sırbistan'ın Niş şehrindeki Cair Spor Merkezi'nde Macaristan ile karşı karşıya geldi. Gruptaki son maçında Macaristan'ı 59-58 mağlup etmesine karşın ilk iki maçı kaybettiği için gruptan çıkma şansını yitiren milliler, turnuvaya veda etti. Macaristan bu mağlubiyete rağmen gruptan çıkarken, gruptan çıkacak ikinci takımı ise Slovenya - İtalya maçı belirleyecek.


Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:18 Kaynak: DHA
Avrupa, Macaristan, Spor
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